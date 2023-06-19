МЗС Польщі: жодна стратегічна мета Кремля не досягнута

Дотепер жодної стратегічної мети Кремля не досягнуто, але війна, що триває, вплинула на безпрецедентну співпрацю між Україною та НАТО та зростання значення Альянсу. Про це заявив глава МЗС Польщі Збіґнєв Рау в понеділок, відкриваючи зустріч послів у Варшаві, повідомляє Польське радіо.

Міністр закликав до співпраці та рішучості у досягненні цілей та боротьбі з дезінформацією.

Глава МЗС підкреслив, що з початку війни в Україні ми ставимо собі такі питання: про її кінець, про значення ядерного шантажу з боку лідера Росії. Збіґнєв Рау підкреслив, що хоча ці питання залишаються без відповіді, слід підкреслити, що поки жодна стратегічна мета Кремля не досягнута, але війна вплинула на безпрецедентну співпрацю між Україною та НАТО.

Він наголосив, що у ситуації агресії проти України країни Заходу виявилися єдиними та солідарними, а НАТО — альянсом сильнішим та важливішим, ніж будь-коли раніше.

Рау наголосив на важливості рішучості, яку в цій ситуації виявляють країни, які протистоять російській агресії, та важливості підтримки України: військової, політичної та гуманітарної.

Глава польського МЗС зазначив, що слід пам’ятати, що війна в Україні спричиняє довгострокові негативні явища, які впливають на весь світ, як-от зростання інфляції, проблеми на продовольчому ринку, на транспортування вантажів, підвищення вартості сировини і збільшення міграції.