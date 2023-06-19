Уряд затвердив порядок виплат постраждалим через підрив ГЕС

Кабінет Міністрів визначив порядок виплати одноразової матеріальної допомоги в розмірі 5 тис. грн постраждалим від повені внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС, повідомляє Укрінформ.

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду в понеділок.

"Сьогодні встановлюємо порядок виплати одноразової матеріальної допомоги в розмірі 5 тис. грн для осіб, які мешкають у зоні підтоплення в Херсонській та Миколаївській областях" , - сказав він.

Прем’єр нагадав, що уряд виділив 980 млн грн з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії на виплати компенсацій людям, чиї будинки були пошкоджені або зруйновані внаслідок теракту на Каховській ГЕС. Ще 560 млн грн - на одноразові виплати постраждалим.

Крім того, як зазначив Шмигаль, Кабінет Міністрів виділив майже 2,5 млрд грн для забезпечення півдня України питною водою.