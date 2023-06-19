У Раді пропонують визнати Білорусь державою-агресором

Група народних депутатів зареєструвала у Верховній Раді проєкт постанови про визнання Білорусі країною-агресором, а також заклик розірвати з нею дипломатичні відносини, повідомляє Українська правда.

Про це заявив народний депутат Ярослав Юрчишин.

За словами Юрчишина, Білорусь має нести відповідальність за повномасштабну війну, оскільки надала свою територію для здійснення агресії проти України.

"Цей крок потрібен для притягнення білоруського режиму до відповідальності та майбутніх репарацій Україні" , – вважає депутат.

"Ми пам’ятаємо про допомогу білорусів у війні проти російської навали і вдячні бійцям Полку Калиновського. Однак Білорусь, як країна, має нести юридичну відповідальність за злочини, скоєнні на нашій території" , – додав він.

Текст постанови, зареєстрованої у Верховній раді 16 червня, наразі відсутній, та в пояснювальній записці вказується, що український парламент визнає Білорусь державою-агресором і закликає уряди інших держав і міжнародні організації зробити те саме.

Крім того, Рада в постанові закличе уряд "негайно опрацювати питання розірвання дипломатичних відносин між Україною та Республікою Білорусь", а також закличе міжнародну спільноту до посилення санкційного тиску на Мінськ та притягнення до відповідальності воєнних злочинців.

Хоча Білорусь безпосередньо не вводила війська в Україну, з її території 24 лютого 2022 року здійснювалось вторгнення російських сил. Крім того, білоруські оборонні заводи допомагають Росії, а з її території регулярно здійснюються удари ракетами й дронами по Україні.