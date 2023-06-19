На Дніпропетровщині залізничник планував підрив колії для зриву контрнаступу — СБУ

Контррозвідка Служби безпеки України провела багатоетапну спецоперацію у прифронтових районах Дніпропетровської області, унаслідок якої викрила співробітника "Укрзалізниці", підозрюваного у плануванні підриву залізниці, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у повідомленні СБУ.

"На початку цього року чоловіка завербував кадровий співробітник російської воєнної розвідки. Зрадник збирав інформацію про залізничні маршрути перевезення й місця розвантаження іноземної військової техніки ЗСУ, яка задіяна в контрнаступальних операціях українських військ. Крім того, ворожий агент фіксував координати залізничних станцій і мостів, через які йде передислокація важкого озброєння й боєприпасів сил оборони" , – ідеться в повідомленні.

За даними спецслужби, для виконання завдань агресора фігурант докладно знімав об'єкти на камеру свого мобільного телефону під час робочих виїздів потягом. Розвідувальна інформація була потрібна окупантам для проведення повітряних ударів по регіону.

"Також російські загарбники розглядали варіант диверсії на об'єктах "Укрзалізниці" за участі завербованого агента. Таким чином агресор планував зірвати поставки пального, зброї й боєприпасів для ЗСУ на південно-східному фронті. Утім, співробітники СБУ своєчасно викрили російського агента, задокументували його злочинні дії й затримали" , – зазначили в СБУ.

Під час обшуку за місцем проживання фігуранта виявили гранати Ф-1 і РГД-5, карабін, "велику кількість" набоїв до стрілецької зброї й димові шашки.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманого про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану), ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Зараз фігурант перебуває під вартою, йому загрожує довічне ув'язнення.