Суд залишив ексрозвідника Червінського під вартою

Суддя Шевченківського районного суду Києва ухвалив рішення продовжити запобіжний захід ексрозвіднику Роману Червінському тримання під вартою без можливості внести заставу, ще на місяць, повідомляє Радіо Свобода.

Саме про це клопотав прокурор. Водночас адвокати просили, щоб суд дозволив відпустити Червінського на особисті поруки громадських діячів, які прийшли до суду та заявили про такий намір. Зокрема був готовий взяти Червінського на поруки дисидент і герой України Степан Хмара, народний депутат Гео Лерос та інші.

Адвокати повідомили, що рішення суду будуть оскаржувати.

"Обвинувачення не надавало жодних нових доказів, на підставі чого потрібно було додатково затримувати і тримати Романа під вартою. Судом не було взято до уваги те, що його мати втратила зір, а дружина отримала інвалідність. У нього на утриманні троє дітей" , – розповів кореспондентці адвокат Сергій Лисенко.

Таким чином під вартою Червінський перебуватиме щонайменше до 21 липня.