Столтенберг: На Вільнюському саміті Україна не отримає запрошення до НАТО

На саміті НАТО, що відбудеться у Вільнюсі, Україна не отримає формального запрошення до альянсу, повідомляє Deutsche Welle.

Про це заявив його генсек Єнс Столтенберг після переговорів із канцлером Німеччини Олафом Шольцем.

"Зараз найважливіше, щоб Україна вижила в Європі як незалежна і суверенна країна. Якщо їй цього не вдасться, то безглуздо говорити про якесь її членство в НАТО" , - заявив Столтенберг.

На саміті у Вільнюсі, розповів Шольц на підсумковій пресконференції, лідери альянсу обговорюватимуть стратегію НАТО на тлі війни, яку Росія розв'язала та веде проти України.

При цьому глава німецького уряду, очевидно, не очікує на швидке її завершення : "Ми маємо налаштуватися на те, що агресивна війна Росії проти України може тривати ще довго. Ми до цього готуємося і відповідним чином вибудовуємо нашу політику".

Одним із елементів цієї політики є військова допомога Україні, яку Німеччина, запевнив Шольц, надаватиме доти, доки в цьому буде потреба.

Саміт НАТО у литовському Вільнюсі відбудеться 11-12 липня.