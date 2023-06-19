Україна отримала понад 60 млн євро на виплати педагогам

Україна отримала понад 60 млн євро на виплати педагогам
Фото: Pixabay

Світовий банк сьогодні, 19 червня, перерахував до бюджету України 63 млн євро. Ці гроші планується витратити на виплати педагогам, пише Дмитро Браславський, РБК-Україна.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства фінансів України.

"Кошти були надані Міжнародною асоціацією розвитку на пільгових умовах, у рамках проекту Світового банку "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що строк погашення кредиту становить 10 років, з 4-річним пільговим періодом.

"Кошти буде спрямовано на часткове відшкодування видатків бюджету, здійснених для забезпечення оплати праці працівників державних органів та педагогічних працівників за лютий та березень 2023 року", - повідомили у Мінфіні.

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