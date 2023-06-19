Україна отримала понад 60 млн євро на виплати педагогам
Світовий банк сьогодні, 19 червня, перерахував до бюджету України 63 млн євро. Ці гроші планується витратити на виплати педагогам, пише Дмитро Браславський, РБК-Україна.
Про це йдеться в повідомленні Міністерства фінансів України.
"Кошти були надані Міжнародною асоціацією розвитку на пільгових умовах, у рамках проекту Світового банку "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що строк погашення кредиту становить 10 років, з 4-річним пільговим періодом.
"Кошти буде спрямовано на часткове відшкодування видатків бюджету, здійснених для забезпечення оплати праці працівників державних органів та педагогічних працівників за лютий та березень 2023 року", - повідомили у Мінфіні.