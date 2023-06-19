Кулеба: Вивезення військовополонених в Угорщину відбулось в інтересах Орбана
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба стверджує, що у вивезенні українських військовополонених із Росії в Угорщину зацікавлений особисто угорський прем’єр Віктор Орбан, повідомляє Європейська правда.
Така заява Кулеби пролунала в етері телемарафону в понеділок.
"Там була одна проста мета: Віктор Орбан мав показати угорцям і в Угорщині, й поза межами Угорщини, що він їхній єдиний захисник. Уся ця операція була реалізована в політичних інтересах однієї людини", – вважає голова МЗС.
За його словами, вивезення українських військовополонених із Росії – це, "по суті, таємна операція", в якій, за неофіційною інформацією, "були залучені інші гравці, й не лише із Угорщини".
"Нам розказують, що ті люди є вільні робити те, що хочуть. Насправді це не так. Вони перебувають під контролем – і навіть зустрічі з родичами тут вкрай дозовані. Консула, посла не пускають до них попри наші наполегливі вимоги. І ми зараз задіюємо всі важелі для того, щоб отримати доступ до наших громадян і повернути їх додому", – наголосив він.