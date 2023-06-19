Зеленський провів Ставку: зосередились на наступі, позиції не втратили
Президент Володимир Зеленський 19 червня провів Ставку головнокомандувача, під час якої обговорювались конкретні питання наступу, наразі втрачених позицій у захисників немає, повідомляє Українська правда.
Про це Зеленський заявив у вечірньому зверненні.
"Ставка. Першочергово – передова, конкретні питання наступу. Були доповіді командувачів та командирів безпосередньо з напрямків боїв. Доповідь головкома, керівника ГУР", — заявив він.
За словами президента, окремо і детально було розглянуто підготовку та забезпечення технікою нових бригад Національної гвардії та прикордонників – тих, які чекають свого часу для бойових дій.
Зеленський повідомив, що зараз на частині напрямків захисники рухаються вперед, а на частині – захищають позиції та протистоять штурмам і посиленим атакам окупантів. При цьому втрачених позицій немає, є лише звільнені.
Натомість у російських загарбників лише втрати.
"І загалом ситуація тиску, нашого тиску, який дозволяє прокладати шлях нашому прапору", - підкреслив президент.
Також Зеленський висловив переконання, що синьо-жовті кольори будуть на всьому нашому Півдні та Сході.
"І немає таких фортифікацій чи резервів у держави-зла, яке зупинить Україну. Бо ми – на своїй землі, і це дає найбільшу силу", - зазначив Зеленський.