Зеки не актуальні: ПВК "Вагнер" набирає до своїх лав геймерів

Російська ПВК "Вагнер" розмістила оголошення про набір у свої ряди гравців у відеоігри, зокрема, авіасимулятори, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомляє російське видання "Верстка".

Так, бот ПВК "Вагнер" у "Вконтакті" розсилав оголошення про набір техніків та операторів безпілотних літальних апаратів. І тому готові брати геймерів без бойового досвіду. Потенційному претенденту має бути від 21 до 35 років, він повинен добре володіти ПК і мати фізичну підготовку. Плюсом для претендентів на посаду оператора буде "геймерський" досвід на авіасимуляторах "на джойстиках".