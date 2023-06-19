Війська РФ обстріляли прикордоння Сумської області, є жертви — ОВА

Сумська область укотре зазнала атаки з боку російських окупаційних військ. У регіоні за день сталося понад 100 вибухів, пише Валерія Поліщук, РБК-Україна.

Про це йдеться в повідомленні Сумської ОВА.

Війська РФ атакували з мінометів та артилерії Краснопільську громаду. Унаслідок одного з артобстрілів було пряме влучання в житловий будинок, через що дістали поранення одна цивільна особа і дитина 2010 р.н., а також пошкоджено житловий будинок.

Крім цього росіяни завдали артилерійського удару по Миропільській громаді. Також вони скинули з безпілотника квадрокоптерного типу одну гранату "Ф-1". Крім того, росіяни гатили з міномета, внаслідок чого пошкоджено приватний будинок і гаражне приміщення.

Також російська армія здійснила мінометний обстріл по Юнаківській громаді, внаслідок чого відбулося влучання по житловому будинку. Через обстріл загинула одна цивільна людина і одна цивільна людина поранена. Також зафіксовано артобстріл.

Крім того, загарбники здійснили мінометний обстріл по Білопільській, Середино-Будській і Хотинській громадах.

Крім цього, росіяни скинули сім мін на територію Новослобідської громади, а у Шалигинській громаді зафіксовано обстріл із гранатомета АГС.