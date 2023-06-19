Данілов про контрнаступ ЗСУ: все йде за затвердженим планом

Контрнаступ українських військових йде за чітко продуманим планом, який знає невелика кількість осіб, пише Наталія Кава, РБК-Україна.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексій Данілов.

За його словами, ЗСУ мужньо відвойовує територію України, однак від контрнаступу не варто очікувати швидких результатів.

"Майте на увазі: все йде за планом, який був затверджений і розроблений. Відхилень від плану немає. Що це за план - знає обмежене коло осіб" , - розповів Данілов.

Він зауважив, що українські військові мають чітку тактику та стратегію, яка була розроблена. І в цій ситуації залишається чекати та вірити.

"Ми віримо в наші Збройні сили. Ми віримо в те, що наше військо є непереможним. І так обов'язково буде" , - додав секретар РНБО.

Контрнаступальні дії українських військових перейшли в активну фазу останніми днями. Водночас наші воїни вже звільнили низку населених пунктів у Запорізькій та Донецькій областях. Зокрема, сьогодні стало відомо про деокупацію села П'ятихатки Запорізької області.