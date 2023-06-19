Резніков: ЗСУ наступатимуть повільніше, ніж на Харківщині
Нинішній контрнаступ Сил оборони України просуватиметься повільніше, ніж торішній наступ у Харківській області з низки причин, повідомляє Ділова столиця.
Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков в інтерв'ю телеканалу "Настоящее время".
"Зараз неможливо очікувати, що все станеться так само швидко, як було з Харковом. Тому що лінія фронту зовсім інша, і рельєф, і погодні умови. Плюс росіяни мали змогу підготуватися. Там густота мінних полів неймовірна", — сказав він.
За його словами, Україна, на відміну від Росії, береже життя своїх солдатів.
"Тому ми не використовуємо тактику м'ясорубки. Наші офіцери, командири маневрують, шукають можливості, акуратно рухаються. Я пропоную не підганяти їх, не штовхати, вони роблять свою роботу. І вони її зроблять", — наголосив Резніков.
Раніше заступник міністра оборони України Володимир Гаврилов заявляв, що Україна перехоплює ініціативу на полі бою, але для збільшення атак потрібна зброя дальністю до 200 км.