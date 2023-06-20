ЄС готує пакет фінансової допомоги Україні на 50 млрд євро, - Bloomberg

Європейський Союз готовий запропонувати пакет фінансової допомоги у розмірі близько 50 млрд євро для підтримки України. Пропозиція Європейської комісії допоможе профінансувати поточні витрати уряду України та пріоритети термінової реконструкції.﻿ Про це заявив президент США Джо Байден, з посиланням на Bloomberg, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

Пакет, до якого ще можуть бути внесені зміни до того, як його оприлюднять, буде оголошено у вівторок перед конференцією, яка цього тижня пройде в Лондоні, де донори обговорять, як відновити країну, а українські чиновники домагатимуться участі приватного сектору.

Єврокомісія хоче уникнути обтяжливого інструменту відновлення для країни, яка перебуває у стані війни, та запропонує допомогу у вигляді грантів, пільгових кредитів та гарантій, заявили анонімні джерела Bloomberg.

Пропозиція надходить у ключовий момент війни, коли українські війська розпочинають довгоочікуваний контрнаступ. Український уряд розраховує, що контрнаступ витіснить російські війська з більшої території та спонукає союзників продовжувати надавати необхідну підтримку, навіть незважаючи на те, що деякі країни чинять тиск на Київ та Москву для переговорів. Українські офіційні особи минулого тижня заявили, що їхні війська досягли деякого прогресу в умовах "запеклих боїв".

Пропозиція ЄС

Пропозиція, яка є частиною перегляду довгострокового бюджету ЄС, охоплюватиме період із 2024 по 2027 рік. Щороку надаватиметься менше, ніж 18 млрд євро фінансової допомоги, яку ЄС пропонує цього року. За оцінками Світового банку, витрати на відновлення України можуть становити 411 млрд доларів.

План комісії також з'явився у складний момент для блоку, оскільки держави-члени стикаються з додатковими витратами на фінансування величезних витрат, необхідних для боротьби з пандемією COVID та енергетичною кризою.

За словами одного з анонімних джерел, на відміну від попередніх фінансових пакетів для України план фінансуватиметься за рахунок внесків держав-членів, а не ринкових позик. За словами джерел, пакет спрямований на те, щоб об'єднати допомогу, що використовується для виплати заробітної плати, пенсій та деяких державних послуг із витратами, пов'язаними з відновленням основної інфраструктури.

ЄС та держави-члени схвалили економічну допомогу Україні майже на 38 млрд євро від початку війни.

Гроші буде виплачено за умови, що Україна проведе реформи щодо покращення верховенства закону та боротьби з корупцією. Реформи спрямовані на те, щоб поставити Україну на шлях членства в ЄС, а лідери мають вирішити, чи розпочинатимуть переговори до кінця року.

Єврокомісія раніше заявляла, що покриє більшу частину потреб у реконструкції, хоча блок очікує, що інші донори та приватний сектор зроблять свій внесок у зусилля. ЄС також розглядає варіанти використання заморожених активів, зокрема, від російського центрального банку.

Зазначимо, держбюджет України 2023 року приблизно на 50% фінансується за рахунок західної допомоги. США зобов'язалися надати бюджету Україну у 2023 році допомогу у вигляді грантів на 9,9 млрд доларів, ЄС надасть 18 млрд євро макрофінансовій допомозі у вигляді пільгових кредитів.