Росіяни запустили по Україні 35 "Шахедів", 32 з них знищили
Повітряні сили ЗСУ знищили 32 із 35 ударних дронів "Шахед", які росіяни запустили по Україні вночі 20 червня.
"У ніч на 20 червня противник завдав удару іранськими барражуючими боєприпасами "Shahed-136/131" по військових та інфраструктурних об'єктах України.
Загалом окупанти застосували 35 ударних дронів. 32 вдалося знищити протиповітряній обороні" , - йдеться у повідомленні Повітряних сил ЗСУ.
У ПС уточнили, що росіяни запускали "Шахеди" з північного та південного напрямів – із Брянської області та східного узбережжя Азовського моря.
Здебільшого окупанти цілилися по Київській області – тут збили понад 20 ударних безпілотників.
Всього 30 "Шахедів" знищили силами та засобами Повітряних Сил, ще два – підрозділами Сухопутних військ.
Крім того, вночі російські окупанти завдали удару по Запорізькій області балістикою - ракетами "Іскандер-М"/С-300.
"Штурмова, бомбардувальна та винищувальна авіація Повітряних Сил продовжує завдавати ударів по позиціях, техніці та тилам окупаційних військ" , - підсумували у ЗС ЗСУ.