Генштаб: ЗСУ за добу ліквідували понад тисячу окупантів та гелікоптер

Генштаб: ЗСУ за добу ліквідували понад тисячу окупантів та гелікоптер
Фото: Міноборони України

За даними Генерального штабу ЗСУ, Росія продовжує зазнавати втрат у загарбницькій війні проти України – лише минулої доби захисники знищили 1 010 російських загарбників, 23 артилерійські системи, 15 ББМ та 8 танків.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.06.23 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 221 460 (+1 010) осіб ліквідовано,
  • танків − 3 997 (+8) од.,
  • бойових броньованих машин – 7 750 (+15) од.,
  • артилерійських систем − 3 888 (+23) од.,
  • РСЗВ − 614 (+4) од.,
  • засобів ППО − 372 (+2) од.,
  • літаків − 314 (+0) од.,
  • вертольотів − 306 (+1) од.,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3 393 (+10) од.,
  • крилатих ракет − 1 214 (+3) од.,
  • кораблів/катерів − 18 (+0) од.,
  • автомобільної техніки та автоцистерн − 6 645 (+32) од.,
  • спеціальної техніки – 531 (+5) од.

Дані уточнюються.

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