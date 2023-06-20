Генштаб: ЗСУ за добу ліквідували понад тисячу окупантів та гелікоптер
За даними Генерального штабу ЗСУ, Росія продовжує зазнавати втрат у загарбницькій війні проти України – лише минулої доби захисники знищили 1 010 російських загарбників, 23 артилерійські системи, 15 ББМ та 8 танків.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.06.23 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 221 460 (+1 010) осіб ліквідовано,
- танків − 3 997 (+8) од.,
- бойових броньованих машин – 7 750 (+15) од.,
- артилерійських систем − 3 888 (+23) од.,
- РСЗВ − 614 (+4) од.,
- засобів ППО − 372 (+2) од.,
- літаків − 314 (+0) од.,
- вертольотів − 306 (+1) од.,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3 393 (+10) од.,
- крилатих ракет − 1 214 (+3) од.,
- кораблів/катерів − 18 (+0) од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн − 6 645 (+32) од.,
- спеціальної техніки – 531 (+5) од.
Дані уточнюються.