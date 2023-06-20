Байден: Загроза застосування Путіним ядерної зброї реальна
Президент США Джо Байден заявив, що загроза застосування президентом Росії Володимиром Путіним тактичної ядерної зброї є "реальною". Про це він сказав групі донорів у Каліфорнії, повідомляє Європейська правда.
Американський президент наголосив, що його непокоїть можливе застосування Путіним ядерної зброї.
"Коли я виступав тут близько двох років тому і говорив, що мене турбує пересихання річки Колорадо, всі дивилися на мене, як на божевільного. Вони дивилися на мене так само, як і тоді, коли я сказав, що мене турбує використання Путіним тактичної ядерної зброї. . Це реально" , - сказав Байден.