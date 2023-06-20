В Угорщині заявляють про непричетність до вивезення українських полонених із РФ

Угорщина не причетна до вивезення з Росії 11 українських військовополонених, які зараз перебувають на угорській території. Про це заявив угорський міністр закордонних справ Петер Сійярто, з посиланням на Index, повідомляє Європейська правда.

Під час виступу у Парламентській асамблеї Ради Європи, коментуючи ситуацію з українськими полоненими, Сійярто сказав: "Я думаю, що це хороша новина, що вони на волі".

Він стверджує, що передача українців Угорщині відбулася після "дискусій між церквою та релігійними організаціями, в яких угорська держава не брала жодної участі".

"Ці люди вільні у своєму пересуванні в Угорщині, вони вільні робити те, що вони хочуть робити" , – каже Сійярто.

Він додав, що передані Угорщині полонені можуть зв'язатися з українською владою, "якщо вони хочуть".