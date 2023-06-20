"ДТП під наркотиком": Ар'єва складає мандат депутата Київради

Депутат Київради Ярина Ар'єва, підозрювана у ДТП у стані наркотичного сп'яніння з тяжкими наслідками, вирішила скласти повноваження депутата, повідомляє Українська правда.

"Прийняла рішення скласти мандат депутата Київради. Написала відповідну заяву. Виконувати свої обов'язки в цих умовах неможливо – суд погіршив запобіжний захід, незважаючи на те, що я жодного разу не порушила попередній запобіжний захід" , - повідомила Ар'єва.

Вона заявила, що "не збирається тікати від відповідальності, як не втекла з Києва у перші дні повномасштабного вторгнення, а пішла до тероборони".

Ар'єва також не визнає звинувачення у стані наркотичного сп'яніння і каже, що доводитиме це в суді, "як звичайна громадянка".

"З потерпілою, яка зараз перебуває за межами України, підписано договір про повне відшкодування. Півроку тому, коли під час блекауту стався цей нещасний випадок, я робила все можливе для допомоги цій жінці. Мені дуже шкода, що я завдала людині пошкодження.

Дякую виборцям, які раніше проголосували за мене. Вибачте, що довелося піти» , – підсумувала Ар'єва.

19 червня Київський апеляційний суд змінив запобіжний захід підозрюваній у скоєнні ДТП депутату Київради Ярині Ар'євій з нічного на цілодобовий домашній арешт.

Раніше, 23 травня, правоохоронці повідомили про підозру депутату Київради Ярині Ар'євій у скоєнні ДТП з тяжкими наслідками у стані наркотичного сп'яніння.