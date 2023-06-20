Служба зовнішньої розвідки Росії (СЗР) запрошує до Москви працівників українських державних органів﻿. Повідомлення СЗР наводить російське інформагентство "РИА-Новости", повідомляє Ділова столиця.

Пропагандисти пишуть, що в закордонних установах України нібито "йдуть масштабні чистки, спрямовані на виявлення нелояльних до Києва співробітників".

"На цьому тлі набирає обертів тенденція до неповернення до Києва представників МЗС, міноборони та спецслужб України, багато хто після завершення відрядження залишаються в країні перебування, стають біженцями, зазначили у відомстві" , — цитує пропаганда російську розвідку.

Зазначається, що СЗР із цього приводу звернулася до працівників українських держорганів за кордоном, запропонувавши їм приїжджати до Москви та пообіцявши, що "тут їм буде гарантовано безпеку".