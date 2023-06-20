Carlsberg інвестувала 1,5 млрд грн в нову виробничу лінію в Україні

Carlsberg Ukraine запустила нову виробничу лінію на Київському пивоварному заводі. Це одна з найбільших інвестицій у 2023 році.﻿ Про це, з посиланням на повідомлення компанії, пише Юлія Бойко, РБК-Україна.

Як йдеться в повідомленні, нова автоматизована лінія забезпечить зростаючий попит на продукцію у банці. Вона дозволяє виготовляти додаткові 40 тис. банок щогодини. Розширення виробничої бази підвищить потужність виробництва напоїв у банці на 80%.

"Упаковувати будемо все - пиво, сидр, квас. Попит на продукцію в банці зростає. Компанія вирішила інвестувати у сучасну виробничу лінію ще до початку повномасштабної війни. Після повномасштабного вторгнення Росії ми звернулися у Carlsberg Group і - нам підтвердили інвестицію у 1,5 млрд грн" , - розповідає генеральний директор Carlsberg Ukraine Олег Хайдакін.

Проектні роботи тривали з вересня 2022 року по червень 2023-го. Пік будівництва прийшовся на блекаут, але терміни запуску компанія не переносила.

"Проект реалізовувався у складних умовах. Проте ми пройшли цей період. І тепер маємо найсучаснішу автоматизовану виробничу лінію для виробництва напоїв у банці. Лінія побудована на найсучасніших технологіях та відповідає найвищим вимогам як з безпеки персоналу, що її обслуговує, так і безпечності продукту, що на ній випускається" , - додає директор Київського пивоварного заводу Руслан Бортник.

На запуск нової лінії прибув Надзвичайний та Повноважний посол Королівства Данії в Україні Оле Егберг Міккельсен.

"Це історична подія. Це одна з найбільших інвестицій в Україні у 2023 році. Сьогодні ця подія має символічне значення, яке виходить далеко за межі пивоварної промисловості в Україні. Сьогоднішній захід показує, що важливий гравець на світовій арені та лідер галузі, Carlsberg, вірить в Україну і готовий інвестувати в неї в той час, коли Україна продовжує боротися проти російської агресії. Це ще один приклад тісного дансько-українського партнерства. Реалізованими інвестиціями ви подаєте приклад для інших іноземних інвесторів" , - відмітив Оле Егберг Міккельсен.

Нагадаємо, Carlsberg Group почала працювати в Україні в 1996 році. За цей час було інвестовано понад 1 мільярд євро.

Carlsberg Ukraine входить три пивоварні у Києві, Львові та Запоріжжі, що забезпечують роботою понад 1300 осіб та ще понад 20 000 робочих місць у суміжних галузях (готельно-ресторанний бізнес, сільське господарство, логістика тощо).

Компанія входить в топ-25 найбільших платників податків та в ТОП-50 кращих роботодавців України.