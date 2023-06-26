"Армія відновлення" вже налічує понад 30 тисяч безробітних
У рамках проєкту "Армія відновлення" до виконання суспільно корисних робіт уже залучені понад 30 тисяч безробітних - вони заробили вже 200 млн грн. Про це повідомили в Мінекономіки, повідомляє Економічна правда.
"Проєкт "Армія відновлення" працює вже у 18 регіонах, нещодавно до нього долучилась Вінницька область. Загалом до виконання суспільно корисних робіт в рамках проекту залучено вже понад 30 тисяч безробітних, які заробили за здійснення робіт з відбудови 200 млн грн.
Цим проектом ми підтримуємо людей, що тимчасово опинились без роботи, адже за виконання суспільно корисних робіт вони отримують від держави оплату в розмірі щонайменше 6700 грн, а це більше, ніж середня допомога з безробіття тим, хто перебуває на обліку в центрі зайнятості", - зазначила перший віцепрем'єр-міністр України - міністр економіки Юлія Свириденко.
При цьому лідером серед регіонів в цьому проєкті залишається Полтавська область, де такі роботи виконують понад 5 тисяч безробітних.
Також серед найбільш активних учасників проєкту:
- Харківська область - 5 151 особа;
- Донецька область - 3 563 особи;
- Київська область - 3 333 осіб;
- Чернігівська область - 3 234 особи.
"Види суспільно корисних робіт залежать від потреб конкретного регіону. Керівництво областей визначає, які роботи потрібні в регіоні, повідомляє про це Центр зайнятості, який пропонує безробітним, що стоять на обліку в центрі, долучитись до виконання таких робіт.
З цими людьми укладається строковий трудовий договір на період виконання робіт. Оплата здійснюється відповідно до відпрацьованого часу в розмірі щонайменше 6700 грн в разі роботи повний місяць", - пояснили в міністерстві.
Найчастіше безробітних залучають до:
- розбору завалів, відновлення житлових будинків, які пошкоджені в результаті бойових дій;
- розвантаження, фасування та доставки гуманітарної допомоги;
- роботи в центрах прийому внутрішньо переміщених осіб, надання соціальних послуг в Пунктах незламності;
- будівництва захисних споруд цивільного захисту, укріплення дамб;
- робіт з подолання наслідків паводку та надання послуг постраждалому цивільному населенню;
- облаштування та укріплення блок-постів, підвальних приміщень під укриття;
- плетіння маскувальних сіток, консервування продукції для потреб ЗСУ.