Трамп заявив, що "затримав" вторгнення РФ в Україну на кілька років

Екс-президент США Дональд Трамп заявив, що його розмова з главою Кремля Володимиром Путіним нібито "відстрочила" вторгнення РФ в Україну на кілька років.При цьому відносини з російським диктатором він описав як "дуже хороші".﻿ Про це, з посиланням на заяву Трампа в інтерв'ю американському телеканалу Fox News, пише Марія Кучерявець, РБК-Україна.

"З Путіним у мене дуже хороші відносини. Я маю на увазі, що я давно з ним не розмовляв, але я мав дуже міцні відносини" , - сказав Трамп.

Він вкотре заявив, що Путін нібито не розпочав би повномасштабну війну проти України, якби він був президентом США.

"Я розмовляв із ним (з Путіним - ред.). Я сказав, що якщо ти це зробиш (вторгнешся в Україну - ред.), то за це буде пекельна плата. Це буде катастрофа. Не роби цього. Він не повірив мені, хіба що на 10%. Але це все, що було потрібне" , - заявив Трамп.

Разом з тим на питання, чи вважає він Україною самостійною країною, екс-президент США відповів ствердно, але додав, що раніше "це була одна країна з Росією", і "Путіну це подобалося", натякаючи на ностальгію диктатора за СРСР.

Нагадаємо, що екс-президент США Дональд Трамп, який знову балотується на президентські вибори вже неодноразово робив гучні заяви, обіцяючи виборцям "завершити війну Росії проти України за 24 години", якщо він знову стане главою держави.

Також Трамп оскандалився заявою про те, що дозволив би Росії забрати частину українських територій, щоб уникнути війни. Крім того, він відмовився називати Путіна воєнним злочинцем, адже це нібито може зашкодити можливим переговорам.

Через це колишній радник Трампа із національної безпеки Джон Болтон вже назвав його "посміховиськом", який не має бути новим президентом США через свої заяви про війну Росії проти України та програш суду.

Варто зазначити, що на слова екс-президента США про "покласти край війні" вже відповідав глава держави Володимир Зеленський.

Він нагадав, що Трамп, який обіцяв закінчити війну Росії проти України за 24 години, не закінчив її навіть до повномасштабного вторгнення.