Укроборонпром повідомив про успішне застосування дрона з дальністю 1000 км
"Укроборонпром" повідомив про успішне застосування вітчизняного безпілотника з дальністю ураження 1 тисяча кілометрів, повідомляє Українська правда.
Про це заявила речниця державного концерну Наталія Сад.
Сад оприлюднила фотографію з головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним, командувачем Повітряних сил Миколою Олещуком та директором "Укроборонпрому" Юрієм Гусєвим.
Фото, на якому Залужний робить селфі, підписане так
"Після успішного застосування нашого безпілотника на 1000 км".
Час, коли зроблений знімок, не вказується. Водночас за даними джерел видання, ефективне застосування БПЛА мало місце 3 травня 2023 року.