"Не муляж": Буданов прийшов на зустріч з послом Японії

"Не муляж": Буданов прийшов на зустріч з послом Японії
Фото: facebook.com/edzhaparova

Перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова оприлюднила фото живого і неушкодженого очільника ГУР Кирила Буданова на зустрічі з послом Японії в Україні Мацудою Кунінорі, повідомляє Українська правда.

"Не муляж, всі учасники зустрічі живі та здорові", — написала Джапарова.

За її словами, всі учасники зустрічі з Мацудою Кунінорі дискутували, обмінювались думками, обговорювали плани.

Раніше російська пропаганда запустила фейк про нібито влучання ракети в будівлю Головного управління розвідки України і, як наслідок, важке поранення Буданова.

Згодом журнал Stern запевнив, що не публікував новину про поранення очільника ГУР Кирила Буданова, на який посилалась російська пропаганда.

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