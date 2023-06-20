"Не муляж": Буданов прийшов на зустріч з послом Японії

Перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова оприлюднила фото живого і неушкодженого очільника ГУР Кирила Буданова на зустрічі з послом Японії в Україні Мацудою Кунінорі, повідомляє Українська правда.

"Не муляж, всі учасники зустрічі живі та здорові" , — написала Джапарова.

За її словами, всі учасники зустрічі з Мацудою Кунінорі дискутували, обмінювались думками, обговорювали плани.

Раніше російська пропаганда запустила фейк про нібито влучання ракети в будівлю Головного управління розвідки України і, як наслідок, важке поранення Буданова.

Згодом журнал Stern запевнив, що не публікував новину про поранення очільника ГУР Кирила Буданова, на який посилалась російська пропаганда.