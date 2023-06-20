Посадовцю КМДА вручили підозру у справі про укриття

Директору Департаменту муніципальної безпеки КМДА Роману Ткачуку повідомили про підозру у справі про стан укриттів у столиці, пише Єлизавета Драбкіна, РБК-Україна.

Про це йдеться в повідомленні Київської міської держадміністрації.

Ткачуку вручило підозру слідче управління Головного управління Нацполіції у Києві. У рамках кримінального провадження він підозрюється у неналежному виконанні службових обов'язків.

Так, у справі йдеться про питання фонду захисних споруд - сховищ та укриттів, зокрема випадку в Деснянському районі, коли внаслідок ворожих обстрілів загинули люди.

Повідомляється, що правоохоронці вручили підозру Ткачуку на робочому місці. Наразі визначається запобіжний захід. Зазначається, що Ткачук та Департамент муніципальної безпеки співпрацює зі слідством та надає доступ до запитуваної наявної документації.

Укриття в Києві

На початку червня через російський удар по столиці загинули троє людей, які намагались потрапити до укриття, але воно було зачиненим.

Після цього у Києві та по всій Україні почали перевіряти стан укриттів. Третина з них у столиці виявилися непридатними.

Тепер у Києві планують виділити додаткові кошти на облаштування сховищ та зняти з обліку непридатні приміщення.