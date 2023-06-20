ЗСУ просуваються на Таврійському напрямку — командувач
Сили оборони України просуваються на Таврійському напрямку. За добу ліквідували п'ять рот окупаційних військ, а також знищили та пошкодили 46 одиниць військової техніки противника.
Про це повідомив командувач напрямку генерал Олександр Тарнавський.
"Сили оборони просуваються на Таврійському напрямку. Підрозділи ракетних військ та артилерії протягом доби виконали 1487 вогневих завдань", — повідомив командувач.
Зокрема, українські військові знищили або пошкодили 13 танків, 7 одиниць БМП, БТР, безпілотники Supercam та Shahed-136, 4 гаубиці 2С19 "Мста-С", гаубицю 2А65 "Мста-Б", зенітний ракетний комплекс "Бук", 2 протитанкові гармати МТ-12 "Рапіра", радіолокаційну систему (РЛС) "Зоопарк", важку вогнеметну систему "Сонцепьок".
Також було знищено 5 місць зберігання боєприпасів ворога, додав Тарнавський.