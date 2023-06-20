ЗСУ просуваються на Таврійському напрямку — командувач

Сили оборони України просуваються на Таврійському напрямку. За добу ліквідували п'ять рот окупаційних військ, а також знищили та пошкодили 46 одиниць військової техніки противника.

Про це повідомив﻿ командувач напрямку генерал Олександр Тарнавський.

"Сили оборони просуваються на Таврійському напрямку. Підрозділи ракетних військ та артилерії протягом доби виконали 1487 вогневих завдань", — повідомив командувач.

Зокрема, українські військові знищили або пошкодили 13 танків, 7 одиниць БМП, БТР, безпілотники Supercam та Shahed-136, 4 гаубиці 2С19 "Мста-С", гаубицю 2А65 "Мста-Б", зенітний ракетний комплекс "Бук", 2 протитанкові гармати МТ-12 "Рапіра", радіолокаційну систему (РЛС) "Зоопарк", важку вогнеметну систему "Сонцепьок".

Також було знищено 5 місць зберігання боєприпасів ворога, додав Тарнавський.

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