Макрон хоче відвідати саміт у ПАР, на якому чекають Путіна

Міністерка закордонних справ Франції Катрін Колонна підтвердила, що президент Еммануель Макрон хотів би бути запрошеним на серпневий саміт БРІКС – групи держав, до якої належать Бразилія, Росія, Індія, Китай та ПАР, повідомляє Українська правда.

Французький президент хоче стати першим західним лідером, запрошеним на саміт БРІКС, заявила в понеділок пізно ввечері Колонна.

"Підтримувати діалог завжди позитивно, навіть якщо ми не в усьому погоджуємося" , – сказала Колонна на пресконференції в Преторії, де вона зустрілася зі своїм південноафриканським колегою, міністром закордонних справ Наледі Пандором.

"Ми думаємо відверто – але це, очевидно, рішення, яке можуть прийняти тільки відповідні країни – про можливість продовження цього діалогу, чому б не на саміті БРІКС або в іншому форматі" , – сказала французька міністерка.

Наступний саміт країн БРІКС у складі Бразилії, Росії, Індії, Китаю та Південної Африки, які залишаються близькими до Москви попри повномасштабне вторгнення Кремля в Україну, пройде в Йоганнесбурзі 22-24 серпня.

У самітах БРІКС зазвичай беруть участь лідери п'яти країн. Якщо Макрон отримає запрошення, він стане першим західним лідером, який візьме участь у саміті.

Виступаючи на тій же пресконференції в понеділок, південноафриканський міністр сказав, що запрошення Макрона не знято з порядку денного, але остаточне рішення залишається за президентом Сирілом Рамафосою як головою наступної зустрічі.

"Якщо це станеться, це буде нововведенням в рамках нинішньої моделі участі БРІКС, але це може посилити глобальний вплив форуму БРІКС" , – сказав Пандор.

Нагадаємо, раніше президент ПАР Рамафоса заявив, що очікує на участь Владіміра Путіна на саміті БРІКС у серпні попри те, що країна зобов’язана арештувати його й видати Міжнародному кримінальному суду.