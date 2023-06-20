ООН обіцяє українцям у Росії допомогу в поверненні додому

Українці, які були змушені виїхати з окупованих територій до Росії, можуть звернутися по допомогу в поверненні в Укра﻿﻿їну до Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, повідомляє Укрінформ.

Про це заявила представниця Управління Верховного комісара ООН у справах біженців Кароліна Ліндхольм Біллінг.

Вона запевнила, що Управління намагається допомогти всім українцям - "чи то в Росії, чи то в Європі", щоб вони мали право повернутися до свого дому в Україні.

"Це базове людське право, і воно має поважатися. Наприклад, якщо у біженців у Росії немає або фінансової, або будь-якої іншої можливості повернутися додому в Україну, вони можуть звернутись до Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, і ми їм допоможемо" , - сказала вона.

За словами Біллінг, їй відомо, що українці зв'язуються з Управлінням Верховного комісара ООН у справах біженців, "і ми їм допомагаємо, наприклад, відновити українські документи".