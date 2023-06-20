Українські військові займаються "артилерійським знекровленням" росіян — Данілов

Одним із головних пріоритетів Сил оборони України (СОУ) є "артилерійське знекровлення" російських окупаційних військ, максимальне знищення артилерійських та інших систем вогневошго ураження та їхніх розрахунків для розчищення театру бойових дій для операцій захисників, повідомляє Ділова столиця.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов.

Він зазначив також як завдання "знищення російських пунктів управління, складів боєприпасів, палива, продовольства, маршрутів постачання".

"Така робота українськими захисниками виконується чудово. Показники знищення ворожої техніки досягли максимальних показників з моменту початку війни" , — пише секретар РНБО.

За його словами, "сили оборони України одночасно ведуть як наступальні, так і оборонні дії. СОУ розвивають як власні наступальні операції, так і відбивають ворожий наступ і контратакують".

"Російські окупаційні війська активно протидіють наступу СОУ шляхом максимальної активізації бойових дій на Сході в Донецькому операційному районі (в районі Мар'янка та Авдіївка), підтягуючи резерви, в першу чергу, з повітряно-десантних військ. Мета – повне захоплення Донецької та Луганської областей та відтягування сил та засобів СОУ від інших напрямів" , — додав Данілов.

Він також зазначив, що "ворог концентрує додаткові сили на Півдні, вибудовуючи як мінімум трирівневу систему фортифікації з проведенням безпрецедентного за масштабами мінування територій на найбільш критичному для себе Куп'янсько-Лиманському напрямі".