Росіяни збільшили кількість атак на Лимано-Куп'янському напрямі — ЗСУ

За останню добу росіяни понад 20 разів атакували Лімано-Куп'янське спрямування. Це рекордна кількість за останній час, що свідчить про спробу досягти якогось проміжного успіху на тлі чималих втрат, повідомляє Армія Інформ.

Про це заявив заступник командувача Східного напрямку зі стратегічних комунікацій полковник Сергій Череватий в ефірі телемарафону.

Він також додав, що ключовою ударною силою ворога є штурмові загони для ближнього бою так звані роти "шторм-z", які вони спеціально набрали серед криміналітету. Крім того, ворог підтягує додаткові сили з бойового армійського резерву та підрозділи їх повітрянодесантних військ. Окупанти активно застосовували ствольну артилерію різних калібрів та реактивні системи залпового вогню — 560 разів били за нашими позиціями, здійснили 8 авіаційних нальотів.

"Результатом таких штурмів стали чималі втрати ворога — 146 окупантів знищено і 190 поранено — дві роти на добу, грубо рахуючи. Якщо ти використовуєш як головний ударний елемент живу силу, притому не найкраще підготовлену, то й матимеш такі втрати. Їхні дії на Лімано-Куп'янському напрямі дуже схожі на те, як вони діяли на Бахмутському напрямі" , - розповів він.

Силами оборони України був підбитий один танк Т-72, чотири бойові машини піхоти, одна самохідна артустановка "Акація". Також вражений склад із боєприпасами та дві вантажівки, які ці боєприпаси підвозили.

Сергій Череватий також наголосив, що на Бахмутському відрізку східного фронту за добу сталося три бойові зіткнення. Ворог понад 300 разів застосував артилерію різних калібрів та систем, завдавав авіаударів з використанням бойової авіації.