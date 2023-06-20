Буданов розповів, як окупанти готувалися до підриву Каховської ГЕС
Російські окупанти готувалися до підриву Каховської гідроелектростанції. Зокрема, вони розпочали виведення своїх військ за пів години до теракту, пише Іван Носальський, РБК-Україна.
Про це заявив начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирила Буданова в ефірі телемарафону
За його словами, існує багато цікавих фактів про те, як саме росіяни скоїли свій теракт на Каховській ГЕС.
"Найцікавіше, що за пів години (росіяни - ред.) вийшли по радіомережі на підрозділ, який знаходився на Каховській ГЕС і сказали зібратися і швидко залишити територію. У цей же час прибула група спецназу. І після цього сталося те, що сталося", - розповів Буданов.
За його словами, всі російські підрозділи, які знаходилися поряд з ГЕС, не знали про плани свого командування підірвати станцію. Це застало їх зненацька.