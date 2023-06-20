Україна повернула з Угорщини трьох військовополонених — МЗС

Посольству України в Будапешті вдалося вивезти із Угорщини трьох українських військовополонених, які опинились там у межах домовленостей Угорщини з Росією, повідомляє Європейська правда.

Про це заявив речник МЗС Олег Ніколенко.

За словами Ніколенка, повернені з Угорщини троє військовополонених уже перебувають в Україні, "їм надається всіляка підтримка".

"Українські дипломати разом із Координаційним штабом з питань поводження із військовополоненими та іншими причетними органами України продовжують вживати активних заходів, аби повернути додому решту вивезених із Росії в Угорщину українських захисників" , – додав представник МЗС.

Нагадаємо, на початку червня угорська сторона заявила, що в межах домовленостей "Російської православної церкви та Мальтійської служби допомоги" з Росії забрали 11 українських військовополонених.