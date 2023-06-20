Кремль порадив губернаторам не публікувати некрологи про загиблих в Україні — ЗМІ

Кремль порадив главам регіонів акуратніше поводитися з інформацією про кількість загиблих під час "спецоперації" та з некрологами. Публікація цієї інформації турбує мешканців російських регіонів, а журналісти використовують її для підрахунку кількості жертв, повідомляє Верстка.

За останні місяці частина губернаторів (за даними ЗМІ, як мінімум із шести регіонів РФ) отримала рекомендації не публікувати некрологи мешканців суб'єктів федерації, які загинули на війні.

Про рішення приховати некрологи виданню розповів високопосадовець парламенту. Його слова підтвердили джерела, близькі до регіональної влади у Тиві та Бурятії, а також співрозмовник у Центральному федеральному окрузі.

Співрозмовник у парламенті уточнив: йдеться саме про прохання Міноборони до представників кількох регіонів, де втрат було багато.

"Було побоювання, що призведе до хвилювань [у цих регіонах]", - уточнив він.

Також Міноборони дуже болісно реагує на публікацію журналістських розслідувань, які заперечують офіційну інформацію військового відомства.Ве