У Німеччині зафіксували рекордний приріст населення у 2022 році

Німеччина зафіксувала найбільший щорічний приріст населення з моменту возз'єднання країни в 1990 році. За підсумками 2022 року населення Німеччини зросло на 1,3% до 84,4 млн осіб, повідомляє Новое время.

Про це пише Bloomberg з посиланням на дані німецького статистичного управління.

Це найбільший щорічний приріст з моменту возз'єднання країни в 1990 році. Збільшення населення на 1,12 млн осіб відбулося виключно за рахунок іноземців, які приїхали до Німеччини.

Чиста імміграція досягла 1,46 млн осіб "переважно через прибуття біженців з України". На кінець квітня 1,09 млн українців отримали статус тимчасового захисту в Німеччині. За минулий рік кількість українців у Німеччині зросла у шість разів порівняно з 2021 роком.

Як і в попередні роки, у 2022 році в Німеччині померло більше людей, ніж народилося.

За даними Bloomberg Economics, у наступному десятилітті Німеччина зіткнеться з демографічними проблемами, які стримують економічне зростання.

Найбільша економіка Європи ризикує залишитися без робочої сили без іммігрантів, які могли б платити податки і працювати.

Востаннє різкий приріст населення в Німеччині фіксувався у 2014−2015 роках. Тоді в країну приїхало понад мільйон сирійських біженців.

Як повідомлялося, після закінчення війни в Європі можуть залишитися від 4,2 до 5,1 млн українців, і цьому можуть сприяти уряди Польщі, Німеччини, Чехії та інших країн, які прийняли вимушених переселенців.