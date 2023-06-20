У ЄС близькі до ухвалення 11-го пакета санкцій — спецпредставник
Спецпредставник ЄС з питань санкцій Девід О’Салліван прогнозує, що країни-члени ЄС найближчими тижнями ухвалять 11-й пакет санкцій проти Росії, повідомляє Укрінформ.
"Ми дуже, дуже близькі до цього (ухвалення 11-го пакета санкцій - ред). Ми наближаємося до завершення процесу, і я сподіваюся, що протягом наступних тижнів побачимо домовленість", - сказав О’Салліван.
За його словами, новий пакет переважно буде зосереджений на виконанні, впровадженні і недопущенні обходу санкцій.
"Будуть і додаткові санкції, додаткові заходи, спрямовані на вирішення низки питань, зокрема, пов'язаних з морською сферою, включаючи додаткові списки юридичних осіб і деяких третіх країн, якщо ми вважаємо, що вони сприяють російським військовим зусиллям", - додав спецпредставник ЄС.