Внаслідок підриву Каховської ГЕС зникли безвісти 109 людей – Мінреінтеграції

Внаслідок підриву російськими окупантами Каховської ГЕС вважаються зниклими безвісти 109 людей, встановлено місцезнаходження 202 жителів, яких вважали зниклими, повідомляє Українська правда.

Про це йдеться в повідомленні Мінреінтеграції

"Станом на сьогодні вдалося встановити місцезнаходження 202 жителів Херсонщини (яких вважали зниклими - ред.). Зниклими безвісти внаслідок підриву дамби все ще вважаються 109 осіб. Їхні справи передані до Нацполіції для проведення розшуку та слідчих дій" , — заявили у відомстві.

На гарячу лінію Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин надійшло 311 звернень про зниклих осіб, з якими втрачено зв’язок через підрив Каховської ГЕС.

У Мінреінтеграції уточнили, що близько 90% звернень стосуються зниклих із тимчасово окупованих територій Херсонської області.