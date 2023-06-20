Росіяни відбирають паспорти українців на окупованій Херсонщині — ОК "Південь"

Росіяни відбирають паспорти громадян України в окупованих Новій Каховці, Олешках та Голій Пристані, пише Наталія Кава, РБК-Україна.

Про це заявив спікер ОК "Південь" Владислав Назаров.

За його словами, росіяни удають, що допомагають евакуювати людей з підтоплених територій. Однак насправді крадуть майно з будинків у вказаних населених пунктах.

Партизанам вдалось зафіксувати мінімум 20 випадків, коли окупанти проводили "огляд" затоплених будинків та вилучали матеріальні цінності. Окрім цього вони забирають українські документи - паспорти, свідоцтва про народження та шлюб.