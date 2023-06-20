Україна отримала першу партію підручників, надрукованих у ЄС

В Україну надійшла перша партія підручників для програми "Нової української школи" з української мови, надрукована безоплатно у ЄС, повідомляє Європейська правда.

Про це заявив міністр освіти і науки Оксен Лісовий у вівторок, пише "Європейська правда".

"Перша партія підручників НУШ з української мови вже в Україні. До кінця червня отримаємо усі 503 тисячі підручників з української мови для 5 класу, які до 1 вересня будуть доставлені безпосередньо до шкіл" , – написав міністр на своїй Facebook-сторінці.

За його словами, цей наклад ще минулого року погодилися безоплатно надрукувати партнери з Європейської комісії.

"Нині ведемо перемовини про друк ще однієї партії підручників з інших предметів. Це суттєва допомога від наших європейських друзів. Вдячний за послідовну підтримку українських дітей та педагогів" , – додав міністр.

Єврокомісія надрукувала підручники видавництв, які безоплатно надали свої макети та право на друк, зауважив Лісовий. Цими видавництвами є "Ранок" і "Освіта". Доставку підручників з ЄС до України підтримала організація Plan International.

Загалом на 2023 рік у державному бюджеті для друку підручників НУШ передбачено 754,9 млн гривень. Ці кошти спрямують на видання :

65% усіх необхідних підручників для учнів 6 класу;

підручників з історії України для 5 класу;

підручників шрифтом Брайля;

підручників для шкіл із навчанням мовами національних меншин з усіх предметів для 5-6 класів.

"Нині з партнерами ведемо перемовини щодо друку решти підручників для 5-6 класів. Уже маємо низку домовленостей, зокрема і з Єврокомісією. Ми розуміємо, що наявність підручників – це питання, яке турбує і педагогів, і школярів, і батьків. Тож робимо все, щоб у новому навчальному році учні 5-6 класів навчалися за новими підручниками НУШ" , – зазначив Лісовий.

Нагадаємо, Європейська комісія запропонувала створити окремий механізм для багаторічної фінансової підтримки України в обсязі до 50 мільярдів євро.

Пропозицію про створення механізму для України розглянуть Європейський парламент та Рада ЄС у межах пакета середньострокового перегляду Багаторічної фінансової програми ЄС, і після його ухвалення Україні запропонують подати свій План відновлення.