Мінфін розмістив ОВДП ще на понад 31 мільярд

Міністерство фінансів на аукціоні в вівторок, 20 червня, розмістило облігації внутрішньої державної позики на 31,4 мільярда гривень в еквіваленті, повідомляє Економічна правда.

Про це йдеться в повідомленні Мінфіну.

Від розміщення гривневих облігацій з терміном погашення 1 рік під 18,5% залучили 10,25 млрд грн (ставка зросла з 18,4% минулого тижня).

Облігації з терміном погашення 1,3 року під 18,23% розмістили на 721 млн грн.

Гривневі облігації з терміном погашення 1,6 року під 19,3% розмістили на 1,4 млрд грн.

Від розміщення ОВДП з терміном погашення 2,7 року під 19,75% залучили 4,65 млрд грн.

Також Мінфін розмістив на аукціонах розмістив ОВДП в іноземній валюті: