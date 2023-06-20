США не заперечують роль третьої сторони у встановленні миру в Україні

Штати не заперечують, щоб для процесу встановлення миру в Україні була залучена третя сторона, повідомляє Укрінформ.

Про це заявив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі.

Він заявив, що у Вашингтоні не заперечують ролі третьої сторони у процесі встановлення миру в Україні.

"Але знову ж, для того, щоби ця роль була стійкою та мала шанси на успіх, вона повинна починатися з повного розуміння української перспективи і повної й цілковитої відданості статуту ООН, ідеї територіальної цілісності, суверенітету України вздовж її міжнародно визнаних кордонів" , - підкреслив представник адміністрації Байдена.

Він також заявив, що "війна в Україні насправді пов’язана з ідею суверенітету й територіальної цілісності. Насправді йдеться про Статут ООН".

За його словами, важливо зберегти порядок, заснований на правилах, який був встановлений після Другої світової війни.

Представник адміністрації США також висловив підтримку української формули миру.

"Ми неодноразово говорили, що підтримуємо бачення Президента Зеленського щодо справедливого миру. І ми багато разів говорили, що будь-яка гідна дискусія – чи то на саміті, чи в менших форматах – будь-яка дискусія вітатиметься (Сполученими Штатами – ред.), лише якщо вона буде стійкою й такою, що заслуговує на довіру" , - підкреслив представник Білого дому.

А це, за його словами, означає, що в основі таких обговорень має бути відновлення суверенітету й територіальної цілісності України, і вони мають починатися принаймні з обговорення пропозиції з 10 пунктів, запропонованих Зеленським.