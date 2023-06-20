На Івано-Франківщині чоловіків не госпіталізуватимуть без дозволу військкоматів

В Івано-Франківській області планову госпіталізацію чоловіків віком від 18 до 59 років більше не проводитимуть без дозволу військкоматів, пише Іван Носальський, РБК-Україна.

Про це заявив начальника Коломийської РВА Любомир Глушков.

За його словами, згідно з рішенням ради оборони Івано-Франківської області, місцевим чиновникам необхідно забезпечити, щоб усіх військовозобов'язаних мешканців регіону направили до територіальних центрів комплектування та соцпідтримки.

Також Глушков додав, що Департаменту охорони здоров'я Івано-Франківської ОДА доручили підготувати та повідомити медустанови регіону про рішення щодо "тимчасового припинення планових госпіталізацій військовозобов'язаних пацієнтів без погодження з територіальним центром комплектування".

При цьому медустанови зобов'яжуть повідомляти територіальні центри комплектування про позапланову госпіталізацію військовозобов'язаних.

Нагадаємо, 13 червня в Івано-Франківській громаді підписали наказ про проведення загальної мобілізації.

У документі наголошується, що всім військовозобов'язаним чоловікам, які проживають або перебувають на території Івано-Франківської територіальної громади, необхідно з'явитися до міської ТЦК та СП підтримки протягом 10 днів з моменту опублікування наказу.