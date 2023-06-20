Німецький збройний концерн визнав, що постачав продукцію в РФ

Дочірня компанія німецького збройового концерну Rheinmetall, MS Motorservice, певний час після лютого 2022 року постачала запчастини для двигунів до Росії попри рішення припинити діяльність на російському ринку, повідомляє Європейська правда.

У вівторок компанія Rheinmetall визнала, що після повномасштабного вторгнення РФ в Україну дочірнє підприємство продовжувало продавати запчастини для двигунів до Росії. Останні поставки були здійснені в червні 2022 року.

Йшлось про транзакції в межах уже укладених і оплачених контрактів, за якими постачання товарів затягнулося через те, що офіційні процедури перевірки та узгодження займають багато часу і є складними.

У Rheinmetall заявили, що вирішили завершити виконання контрактів, аби уникнути штрафних санкцій.

MS Motorservice, серед іншого, виготовляє поршні, масляні насоси, водяні насоси й клапани рециркуляції вихлопних газів. Компанія раніше продавала продукцію російським оптовикам, які організовували збір і сплачували імпорт у Росію.

Навесні 2022 року правління Rheinmetall оголосило, що згортає свою і без того незначну присутність на російському ринку. У компанії кажуть, що постачання запчастин для двигунів не суперечить цьому рішенню.

Rheinmetall – найбільший німецький концерн з виробництва озброєнь. За власними даними, компанія входить до трійки найбільших виробників військової техніки та боєприпасів у західному світі. Наразі біржова вартість Rheinmetall становить понад десять мільярдів євро.