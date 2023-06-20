Австрія виділить ще 18 мільйонів євро для допомоги українцям

Уряд Австрії вирішив виділити ще 18 млн євро для допомоги українцям, які постраждали в результаті російського вторгнення, повідомляє Європейська правда.

Про це повідомили у вівторок міністр закордонних справ Александер Шалленберг та віцеканцлер Вернер Коглер.

18 мільйонів євро виділять із закордонного фонду катастроф Міністерства закордонних справ на рахунки організацій, які працюють з постраждалими українськими громадянами.

За даними МЗС Австрії, із цієї суми по 6 мільйонів євро отримають Управління Верховного комісара ООН у справах біженців і Міжнародний комітет Червоного Хреста.

Ще 4 мільйони євро отримає Дитячий фонд ООН і 2 мільйони євро – Фонд ООН у галузі народонаселення.

За рахунок цих коштів мають отримати підтримку люди в Україні та Молдові, яка прийняла велику кількість переміщених осіб з України.

Таким чином двостороння фінансова підтримка Австрією України перевищить 150 мільйонів євро.

У середу Шалленберг також візьме участь у конференції з питань відновлення України в Лондоні.

Нагадаємо, у травні після запеклих дебатів уряд нейтральної Австрії оголосив про фінансування обладнання для розмінування в Україні на загальну суму 2 млн євро.