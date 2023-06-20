Кулеба обговорив з Блінкеном контрнаступ та формулу миру

Глава МЗС Дмитро Кулеба на зустрічі з держсекретарем США Ентоні Блінкеном у Лондоні обговорив зміцнення контрнаступальних можливостей України, повідомляє Укрінформ.

Про це Кулеба повідомив у Твіттері.

"У Лондоні я зустрівся з Ентоні Блінкеном і подякував США за підтримку" , - написав міністр.

Глава МЗС уточнив, що в ході зустрічі обговорювалися наступні кроки для зміцнення контрнаступальних можливостей України, підготовка до практичних результатів Вільнюського саміту щодо перспективи членства нашої країни в НАТО та зростання глобальної підтримки Формули миру.

In London, I met with @SecBlinken and thanked US for its support. We discussed next steps to bolster Ukraine's counter-offensive capabilities, preparing the Vilnius summit deliverables on Ukraine's NATO membership perspective, and growing the global support for the Peace Formula. pic.twitter.com/4B0gj3ygsk — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) June 20, 2023

Як повідомлялося, 21 червня у Лондоні відбудеться міжнародна конференція з відновлення України, яка визначить першочергові, середньострокові та перспективні завдання з повоєнної відбудови та модернізації країни.