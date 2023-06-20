Кулеба обговорив з Блінкеном контрнаступ та формулу миру
Глава МЗС Дмитро Кулеба на зустрічі з держсекретарем США Ентоні Блінкеном у Лондоні обговорив зміцнення контрнаступальних можливостей України, повідомляє Укрінформ.
Про це Кулеба повідомив у Твіттері.
"У Лондоні я зустрівся з Ентоні Блінкеном і подякував США за підтримку", - написав міністр.
Глава МЗС уточнив, що в ході зустрічі обговорювалися наступні кроки для зміцнення контрнаступальних можливостей України, підготовка до практичних результатів Вільнюського саміту щодо перспективи членства нашої країни в НАТО та зростання глобальної підтримки Формули миру.
Як повідомлялося, 21 червня у Лондоні відбудеться міжнародна конференція з відновлення України, яка визначить першочергові, середньострокові та перспективні завдання з повоєнної відбудови та модернізації країни.