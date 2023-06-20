У розвідці Естонії озвучили ймовірну стратегію контрнаступу ЗСУ

Глава розвідцентру Сил оборони Естонії полковник Марго Гросберг вважає, що українські війська нині шукають слабкі місця у російській обороні. У бій було введено лише третину солдатів, які пройшли підготовку у західних країнах, повідомляє Ділова столиця.

Контрнаступ українських військ ведеться, за його словами, в районі Бахмута, на півдні Донецької області та Запорізької області.

Гросберг зазначив, що найбільше території українцям вдалося відвоювати у Запорізькій області та у напрямку Оріхова на Донеччині. Проте українські війська ще не досягли основних російських оборонних позицій.

"Говорячи про великі лінії траншей, які також показуються в засобах масової інформації, сотні кілометрів, то українцям до них ще доведеться пройти кілька кілометрів. Але села з боку Великої Новосілки у напрямку Маріуполя звільнено, і там теж було збудовано оборонні укріплення. Можливо, не такі великі та помпезні, як далі, але це також оборонні споруди" , — пояснив Гросберг.

За його словами, важко прогнозувати, коли українські війська досягнуть великих російських оборонних споруд.

"Для цього потрібно знати план українців, якого я, на щастя, не знаю. Я думаю, що протягом цього тижня ще не буде великого, дуже великого та масованого наступу. Українці застосовують методичний, спокійний підхід. Але рано чи пізно ця діра чи місце буде знайдено, і тоді все почне відбуватися зовсім з іншою швидкістю, як минулої осені у Харкові" , — додав голова розвідцентру.

Він зазначив, що російські війська чинять сильний опір по всій лінії фронту.

"Ніде ще не знайдено пролому чи потрібної больової точки, при натисканні на яку обрушиться весь фронт. Для цього ще зарано. Наразі українці шукають ті слабкі місця, ті дірки, де оборона побудована трохи слабше, а насиченість військами нижча, ніж десь ще. Отже, зараз не можна точно сказати, що в якихось місцях сили Російської Федерації були якось слабшими, ніж в інших" , — пояснив Гросберг.

За останній тиждень українські війська зіткнулися з труднощами через дії російських фронтових бомбардувальників та гелікоптерів. За словами Гросберга, вони почали діяти ближче до лінії фронту, знищуючи, зокрема, українську техніку. Водночас українським військам вдалося збити кілька російських гелікоптерів.

"Україна також знайшла ліки від цієї неприємності, наблизила свої засоби ППО, тому, ймовірно, це питання зараз якщо й не вирішене повністю, то дозволяє продумати наступний хід" , — сказав полковник Сил оборони.

За словами Гросберга, у нинішніх контрнаступальних операціях задіяно близько третини підрозділів українських бригад, підготовлених західними союзниками.

"Дві третини ще не вступили в бій" , — нагадав він.

На думку Гросберга, ще рано прогнозувати, коли українські війська зможуть досягти великого успіху в контрнаступі.