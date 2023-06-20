Зеленський розповість про трансформацію України на Лондонській конференції з відбудови

В рамках конференції з відбудови України, яка відбудеться в Лондоні 21 червня, президент України Володимир Зеленський представить частину аспектів філософії трансформації України, повідомляє Укрінформ.

Про це він розповів у вечірньому відеозверненні.

"Вже почалися перші зустрічі в Лондоні в межах конференції з відбудови України, яку ми готували разом із британськими друзями. Вже відбулися дискусії у Швейцарії та Німеччині, у Франції та Італії. Є робота різного рівня заради нашого відновлення. І ми спрямовуємо цю роботу так, щоб наша відбудова, наше відновлення стали не лише проєктами будівництва, а глобальним проєктом захисту.

Відбудована Україна, трансформована Україна, зміцнена Україна – це носій безпеки й гарант безпеки, це захищеність від будь-яких форм російського терору й захист від будь-яких повторень російської агресії. Завтра на лондонській конференції представлю частину аспектів нашої філософії трансформації України. Повний же сенс буде представлений пізніше цього місяця. І вже в Україні" , - наголосив президент.

Міжнародна конференція з відновлення України, яка має відбутися 21 червня у Лондоні, дозволить скоординувати зусилля уряду України, Європейської комісії та інших міжнародних партнерів із швидкого відновлення України, яке має розпочатися ще до завершення війни.