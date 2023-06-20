Португалія оголосила про нові поставки в Україну військової допомоги

Португалія надасть новий пакет військової допомоги, до якого увійдуть бронемашини M113 та партія гаубиць, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства національної оборони Португалії, повідомляє "ДС".

"Португалія продовжує підтримувати Україну: ми збираємося пожертвувати ще 14 бронетранспортерів M113 та комплект 105-мм гаубиць" , — йдеться у повідомленні.

У Міністерстві оборони зазначили, що протягом останніх тижнів поставили до України 180 тонн боєприпасів та 5 броньованих машин медичної підтримки.

Португальський виробник безпілотників Tekever готовий надати Україні деякі зі своїх систем великої дальності польоту для підтримки наземних та морських операцій.