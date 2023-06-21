У РФ почали готувати суспільство до результатів наступу ЗСУ, - ISW

Міністерство оборони РФ витягло уроки з минулих помилок під час контрнаступу ЗСУ у Харківській та Херсонській областях минулого року, що викликало паніку в російському інформпросторі. Тепер відомство країни-агресора реагує на операції українських сил із певною "риторичною зв'язністю".﻿ Таких висновків дійшли аналітики Інституту вивчення війни (ISW), пише Володимир Костирін, РБК-Україна.

Просування українських військ

20 червня українські військові вели контрнаступальні операції як мінімум на двох ділянках фронту. Як повідомляли в Генштабі ЗСУ, наші бійці продовжували наступальні дії на адміністративному кордоні між Запорізькою та Донецькою областями та на заході Запорізької області.

У Міноборони РФ заявили, що частини Східного угруповання військ нібито відбили чотири штурми ЗСУ в районі Оріхова Запорізької області та на заході Донецької області.

За словами заступниці міністра оборони України Ганни Маляр 19 червня, війська РФ направили значні сили, щоб зупинити наступ ЗСУ, що ускладнило просування Сил оборони. Вона додала, що поточні українські операції мають кілька завдань, які не зосереджені виключно на звільненні території, і що ЗСУ ще не розпочали основну фазу контрнаступальних операцій.

Шойгу намагається уникнути паніки в РФ

У Міноборони РФ продовжують реагувати на українські контрнаступальні операції "з відносно високим ступенем риторичної зв'язності".

Аналітики в цьому контексті зазначають, що це дозволяє припустити, що Міноборони РФ отримало уроки зі свого минулого неправильного поводження з інформаційним простором під час попередніх контрнаступів ЗСУ.

Так, російський міністр Сергій Шойгу виступив 20 червня на Колегії Міноборони РФ і почав свій виступ з обговорення українських контрнаступних операцій на заході Донецької та Запорізької областей.

Шойгу стверджував, що контрнаступ нібито розпочався 4 червня. Він також заявив, що з 4 червня українські війська здійснили 263 атаки на російські позиції, проте заперечував, що ЗСУ досягли успіхів десь на театрі воєнних дій, всупереч загальнодоступним геолокаційним свідченням українських наступів.

В Інституті вивчення війни звертають увагу, що той факт, що Шойгу підійшов до контрнаступу "в такій публічній і відносно спокійній манері", навіть зберігаючи типове для Міноборони РФ заперечення успіхів ЗСУ, є помітним наслідком нездатності російського міністерства підготувати єдину відповідь на минулі контрнаступи Сил оборони України.

Тоді, зазначається у звіті, при діях ЗСУ у Харківській та Херсонській областях у 2022 році, у російському суспільстві виникла паніка, що "вказує на те, що російський інформаційний простір до певної міри адаптувався до минулих моментів інформаційного колапсу і витягнув з них уроки".

Ключові висновки

20 червня РФ завдала ракетного та безпілотного удару по Україні.

Війська РФ продовжували дещо посилений темп наземних атак у районі Кремінної.

Російські та українські війська продовжували наземні атаки у районі Бахмута.

Війська РФ продовжували наземні атаки на лінії Авдіївка - Донецьк.

Українські сили продовжили контрнаступальні дії на адміністративному кордоні між Запорізькою та Донецькою областями.

ЗСУ продовжили обмежені наземні атаки на заході Запорізької області.

Кремль продовжує знижувати вимоги до російської військової служби, прагнучи збільшити набір.

РФ прагне використати щорічний Міжнародний військово-технічний форум "Армія-2023" для диверсифікації та розширення своєї оборонно-промислової бази.

Просування ЗСУ під час наступальних операцій

Сили оборони України на початку червня активізували наступальні дії на кількох напрямках. Тоді російські пропагандисти почали заявляти про нібито початок контрнаступу ЗСУ, але українська сторона спростувала такі вкидання.

У ході бойових дій бійці ЗСУ змогли досягти успіху на південному сході України, де за 2 тижні було звільнено 8 населених пунктів.

При цьому в міністерстві оборони України попередили, що зараз потрібно налаштуватися на жорсткий поєдинок, оскільки російські окупанти чинять опір.