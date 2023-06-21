Генштаб: Росія за добу втратила 540 солдатів та 35 дронів

Генштаб: Росія за добу втратила 540 солдатів та 35 дронів
Фото: facebook

За даними Генерального штабу ЗСУ, за минулу добу Сили оборони знищили ще 540 окупантів, 35 БпЛА, 32 артилерійські системи та іншу техніку ворога.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 21.06.23 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 222 000 (+540) осіб ліквідовано
  • танків - 4006 (+9) од.
  • бойових броньованих машин – 7771 (+21) од.,
  • артилерійських систем – 3920 (+32) од.,
  • РСЗВ – 615 (+1) од.,
  • засобів ППО – 375 (+3) од.,
  • літаків – 314 (+0) од.,
  • вертольотів – 306 (+0) од.,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3428 (+35),
  • крилатих ракет - 1214 (+0),
  • кораблів/катерів – 18 (+0) од.,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 6667 (+22) од.,
  • спеціальної техніки – 539 (+8).

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