Генштаб: Росія за добу втратила 540 солдатів та 35 дронів
За даними Генерального штабу ЗСУ, за минулу добу Сили оборони знищили ще 540 окупантів, 35 БпЛА, 32 артилерійські системи та іншу техніку ворога.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 21.06.23 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 222 000 (+540) осіб ліквідовано
- танків - 4006 (+9) од.
- бойових броньованих машин – 7771 (+21) од.,
- артилерійських систем – 3920 (+32) од.,
- РСЗВ – 615 (+1) од.,
- засобів ППО – 375 (+3) од.,
- літаків – 314 (+0) од.,
- вертольотів – 306 (+0) од.,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3428 (+35),
- крилатих ракет - 1214 (+0),
- кораблів/катерів – 18 (+0) од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6667 (+22) од.,
- спеціальної техніки – 539 (+8).